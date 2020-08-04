За 5 минут у сотрудницы кафе Саратова успели украсть телефон

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:35:01+03:00

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Продавец кафе в Кировском районе Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ее телефон стоимостью 10 тыс. рублей кто-то унес со столика в заведении, где она работала, а ведь 29-летняя женщина отвлеклась лишь на 5 минут.

Жертвой злоумышленников стала и 58-летняя жительница Саратова. Она лишилась кошелька с 7 тыс. рублей во время похода на рынок. Кто-то вынул аксессуар из ее сумочки.

Возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU