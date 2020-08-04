За 5 минут у сотрудницы кафе Саратова успели украсть телефон
Продавец кафе в Кировском районе Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ее телефон стоимостью 10 тыс. рублей кто-то унес со столика в заведении, где она работала, а ведь 29-летняя женщина отвлеклась лишь на 5 минут.
Жертвой злоумышленников стала и 58-летняя жительница Саратова. Она лишилась кошелька с 7 тыс. рублей во время похода на рынок. Кто-то вынул аксессуар из ее сумочки.
Возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU