Медовая ярмарка на Театральной площади откроется 10 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:33:48+03:00

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В Саратове пройдет традиционная медовая ярмарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, она откроется 10 августа и продлится до 20 августа. Ярмарка приурочена к Медовому спасу — 14 августа.

Она будет работать на Театральной площади. В продаже будут представлены разные сорта меда: липовый, гречишный, цветочный, подсолнечный и другие. Кроме того, пасечники привезут и другую продукцию пчеловодства: соты, прополис, пыльцу. Торговля будет идти с 8 до 19 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU