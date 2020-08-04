Медовая ярмарка на Театральной площади откроется 10 августа
В Саратове пройдет традиционная медовая ярмарка.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, она откроется 10 августа и продлится до 20 августа. Ярмарка приурочена к Медовому спасу — 14 августа.
Она будет работать на Театральной площади. В продаже будут представлены разные сорта меда: липовый, гречишный, цветочный, подсолнечный и другие. Кроме того, пасечники привезут и другую продукцию пчеловодства: соты, прополис, пыльцу. Торговля будет идти с 8 до 19 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU