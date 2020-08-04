Жительница Энгельса осталась без денег из-за желания уступить престол в «Великом султане»
Жительница Энгельса хотела продать аккаунт в «Великом султане» и лишилась 11 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 48-летней гражданке написал неизвестный и сказал, что ее цена в 30 тыс. рублей его устраивает.
Только перечислить он может 45 тыс. рублей, поэтому нужно отправить сдачу в 15 тыс. рублей.
Гражданка так и сделала, отправила деньги, а потом поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU