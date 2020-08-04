Деда-педофила отправили в колонию за растление четырехлетней внучки в Саратове
В Саратове вынесен приговор 50-летнему педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее судимый мужчина признан виновным в действиях сексуального характера по отношению к ребенку.
Жертвой стала четырехлетняя внучка злоумышленника. Суд установил, что в ночь на 10 марта тот совершил в отношении ребенка развратные сексуальные действия без применения насилия. Это произошло у него дома в Заводском районе.
Девочка рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию особого режима на десять лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU