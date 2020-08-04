В Саратове рецидивистка успела использовать украденные духи Lacoste до задержания

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:26:44+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина на Московской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 9:30 до 10:30 18 марта кто-то унес туалетную воду Lacoste объемом 50 мл стоимостью почти 4 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 33-летняя рецидивистка. Похищенное не изъяли, потому что женщина успела использовать парфюм.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU