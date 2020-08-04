В Саратове рецидивистка успела использовать украденные духи Lacoste до задержания
Полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина на Московской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 9:30 до 10:30 18 марта кто-то унес туалетную воду Lacoste объемом 50 мл стоимостью почти 4 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 33-летняя рецидивистка. Похищенное не изъяли, потому что женщина успела использовать парфюм.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU