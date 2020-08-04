Переходивший улицу в неположенном месте мальчик сбит автомобилем на Шехурдина
Пострадавший госпитализирован
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В Саратове вечером 3 августа был сбит подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19:20 напротив дома №44 по улице Шехурдина.
По предварительной версии, 16-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил ВАЗ-2114, за рулем которого сидел 23-летний водитель.
Пострадавший мальчик госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU