Мужчина вышел из колонии и сразу изнасиловал женщину в Саратове

В Заводском районе Саратова возбуждено и расследуется уголовное дело об изнасиловании и угрозах убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 31-летняя женщина по пути с работы домой.

Преступление было совершено около десяти вечера 5 июня вблизи резервуарного завода. Злоумышленник приставил жертве нож к шее пригрозил расправой. После этого он изнасиловал ее и скрылся.

Следователи и криминалисты СК вместе с полицией установили личность подозреваемого — 29-летнего ранее судимого мужчины, жителя Красноармейского района. Примечательно, что на женщину он напал в тот же день, когда вышел из колонии, где сидел за разбой.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он взят под стражу.

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