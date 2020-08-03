Вячеслав Володин потребовал прекратить поборы в школах Саратова

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:30:59+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прямого эфира 3 августа затронул тему поборов в школах.

Он напомнил, что 114 школ Саратова получат по 500 млн рублей для подготовки к новому учебному году. Эти средства, как подчеркнул Володин, должны именно заменить поборы.

- Услышьте, что говорю — чтобы эти средства заместили поборы. Нам надо с поборами заканчивать, — обратился он к властям Саратова и области.

При этом всего на школы области необходимо ежегодно изыскивать порядка 250 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU