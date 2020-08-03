Такое отношение к инвестициям недопустимо: Володин раскритиковал темпы строительства Дворца водных видов спорта

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:00:39+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прямого эфира вечером 3 августа выразил обеспокоенность ситуаций на строительстве Дворца водных видов спорта.

Он напомнил, что добился федерального финансирования и область получила 916 млн рублей на три года. Однако сейчас, когда до конца срока осталось несколько месяцев, объемы незавершенных работ составляют больше половину — 513 млн рублей.

- Это не только настораживает, но и пугает. Такое отношение к инвестициям недопустимо, они очень тяжело даются, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что до конца года следует выполнить все работы, хотя и отметил, что из-за спешки может пострадать качество. По мнению спикера Госдумы, причина такого — в непрофессионализме заказчика.

В ближайший визит в Саратов Вячеслав Володин намерен посетить Дворец водных видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU