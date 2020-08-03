Ограничительные мероприятия в Саратове продлены до 10 августа
Ограничительные меры в связи с ситуацией по коронавирусу продлены в Саратовской области до 10 августа.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе. Соответствующее постановление подписано сегодня, 3 августа, председателем правительства Александром Стрелюхиным.
Таким образом еще на неделю продлевается запрет на массовые мероприятия, работу бассейнов и кинотеатров, некоторых магазинов. Самоизоляцию для лиц старше 65 лет также рекомендовано продлить до 9 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU