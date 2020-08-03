2020-08-03T19:18:23+03:00
Общество

Ограничительные мероприятия в Саратове продлены до 10 августа

Бассейны и кинотеатры пока не откроются
Екатерина Семенова
Поделиться:
Ряд объектов торговли остается закрытРяд объектов торговли остается закрытФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Ограничительные меры в связи с ситуацией по коронавирусу продлены в Саратовской области до 10 августа.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе. Соответствующее постановление подписано сегодня, 3 августа, председателем правительства Александром Стрелюхиным.

Таким образом еще на неделю продлевается запрет на массовые мероприятия, работу бассейнов и кинотеатров, некоторых магазинов. Самоизоляцию для лиц старше 65 лет также рекомендовано продлить до 9 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин потребовал прекратить поборы в школах Саратова
Такое отношение к инвестициям недопустимо: Володин раскритиковал темпы строительства Дворца водных видов спорта
В Саратове «семерка» сбила 7-летнего мальчика
Ограничительные мероприятия в Саратове продлены до 10 августа
Смерть от удара током в Энгельсе. Подробности
Саратовец показал другу игру на контрабасе и лишился телефона
Во время ливня в Энгельсе мужчину убило током
В Саратовскую область не пустили дыни из Казахстана
В Пугачеве полиция задержала парней на угнанном ВАЗе
В Заводском районе пенсионеру переломали ребра из-за «воровских звезд»
Сотрудники колонии под Саратовом не разрешили порадовать зэка телефонами и наркотиками
Воду жителям трех районов Саратова привезут цистернами
В Нечаевке отменили карантин из-за бешеной собаки
Минстрой и прокуратура проверили дом с шатающимися стенами в Саратове
В Саратовской области 526 летних лагерей готовы к приему детей
СГЮА вошла в топ-40 российских вузов по качеству финансового менеджмента
Охотникам разрешат убить больше косуль и оленей в Саратовской области
Жителей Саратовской области предупреждают о ливнях
Поселкам Расково и Соколовый угрожают отлючить воду
Растет спрос на гостиницы для кошек и собак в Саратове
Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступил экспертом очередного мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти области в Instagram
Панков: Если подрядчик работает некачественно, это должны обосновать специалисты
Эксгибиционист подкарауливал детей на улицах Саратова
Двое детей спасли жильцов дома на Рабочей от пожара
Саратовскую облдуму могут закрыть на карантин из-за коронавируса