Саратовец показал другу игру на контрабасе и лишился телефона

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:29:18+03:00

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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 1 марта мужчина познакомился с прохожим и принялся пить с ним на лавке спиртное.

Потом он попросил у нового приятеля телефон, чтобы позвонить другу. Злоумышленник увидел, как на гаджет пришло сообщение о зачислении 480 рублей и быстро набрал комбинацию, чтобы перевести из этих денег себе 450. Через некоторое время ничего не подозревающий мужчина пригласил его к себе в гости, чтобы показать игру на контрабасе.

Вместо наслаждения гражданин успел украсть Samsung Galaxy A30c с зарядкой и наушниками стоимостью свыше 13 тыс. рублей.

Гаджет он сдал в комиссионку по паспорту приятеля, сказав, что аппарат принадлежит его жене.

В магазине на Барнаульской 1 мая злоумышленник успел украсть 12 бутылок водки «Хортица» объемом 0,7 литра. Сумма ущерба составила около 4 тыс. рублей.

Теперь мужчину оштрафовали на 110 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU