В Саратовскую область не пустили дыни из Казахстана
Вчера, 2 августа, на трассе А-298 инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили грузовик, который следовал с подозрительной продукцией.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из Республики Казахстан везли 20 тонн свежих дынь. Фитосанитарный сертификат на них был, а маркировка нет.
Груз вернули обратно на родину, а его перевозчика привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU