В Саратовскую область не пустили дыни из Казахстана

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:10:09+03:00

На продукцию не было маркировки

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Вчера, 2 августа, на трассе А-298 инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили грузовик, который следовал с подозрительной продукцией.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из Республики Казахстан везли 20 тонн свежих дынь. Фитосанитарный сертификат на них был, а маркировка нет.

Груз вернули обратно на родину, а его перевозчика привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU