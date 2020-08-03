В Пугачеве полиция задержала парней на угнанном ВАЗе
Расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних парней, обвиняемых в угоне, подошло к концу. Об этом рассказали в следственном управлении СКР.
По данным следствия 16 мая 2020 года около 23:30 они гуляли по Пугачеву и увидели у одного из домов ВАЗ 21101. Выяснилось, что машины открыта, более того — в замке зажигания висит ключ.
Юноши тут же начали толкать машину, один из них сел за руль и поездка началась. Вскоре они увидели полицейскую машину и разбежались в разные стороны.
В кратчайший срок их личности установили, транспорт вернули владельцу.
Еще до окончания следствия юноши признали свою вину и раскаялись.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU