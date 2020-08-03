В Пугачеве полиция задержала парней на угнанном ВАЗе

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:32:29+03:00

Теперь они ответят перед судом

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Расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних парней, обвиняемых в угоне, подошло к концу. Об этом рассказали в следственном управлении СКР.

По данным следствия 16 мая 2020 года около 23:30 они гуляли по Пугачеву и увидели у одного из домов ВАЗ 21101. Выяснилось, что машины открыта, более того — в замке зажигания висит ключ.

Юноши тут же начали толкать машину, один из них сел за руль и поездка началась. Вскоре они увидели полицейскую машину и разбежались в разные стороны.

В кратчайший срок их личности установили, транспорт вернули владельцу.

Еще до окончания следствия юноши признали свою вину и раскаялись.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU