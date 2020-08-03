2020-08-03T15:28:38+03:00
Происшествия

В Заводском районе пенсионеру переломали ребра из-за «воровских звезд»

Мужчина умер в больнице
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — ранее судимый 39-летний местный житель.

Следствие считает, что днем 19 мая он распивал алкоголь в компании двух мужчин и своей жены в доме на 5-м Токмаковском тупике. Источник «КП-Саратов» сообщил, что причиной конфликта стали татуировки. «Воровские звезды» на коленях обвиняемого вызвали вопросы у одного из собутыльников — 67-летнего мужчины. Он потребовал доказать право носить такие «авторитетные изображения».

Выяснилось, что обладатель татуировок, уже посидевший в тюрьме, «за наколки отвечал» и сомнение в его авторитете привело его в ярость. Сперва он не менее шести раз ударил пенсионера кулаками по голове и два раза ногой в грудь и живот. Потерпевший попробовал защититься ножом, но соперник выхватил оружие и ранил его в грудь и голову. А потом снова принялся добивать руками и ногами.

После этого он с женой ушли из квартиры, но впоследствии женщина вернулась и увидела, что пенсионер умирает. Она попросила помощи у соседей, и те вызвали врачей. Пострадавший был госпитализирован, но скончался 23 мая. Причиной смерти стала тупая травма груди, множественные двусторонние переломы ребер и грудины.

Сейчас мужчина арестован, но свою вину отрицает. Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин потребовал прекратить поборы в школах Саратова
Такое отношение к инвестициям недопустимо: Володин раскритиковал темпы строительства Дворца водных видов спорта
В Саратове «семерка» сбила 7-летнего мальчика
Ограничительные мероприятия в Саратове продлены до 10 августа
Смерть от удара током в Энгельсе. Подробности
Саратовец показал другу игру на контрабасе и лишился телефона
Во время ливня в Энгельсе мужчину убило током
В Саратовскую область не пустили дыни из Казахстана
В Пугачеве полиция задержала парней на угнанном ВАЗе
В Заводском районе пенсионеру переломали ребра из-за «воровских звезд»
Сотрудники колонии под Саратовом не разрешили порадовать зэка телефонами и наркотиками
Воду жителям трех районов Саратова привезут цистернами
В Нечаевке отменили карантин из-за бешеной собаки
Минстрой и прокуратура проверили дом с шатающимися стенами в Саратове
В Саратовской области 526 летних лагерей готовы к приему детей
СГЮА вошла в топ-40 российских вузов по качеству финансового менеджмента
Охотникам разрешат убить больше косуль и оленей в Саратовской области
Жителей Саратовской области предупреждают о ливнях
Поселкам Расково и Соколовый угрожают отлючить воду
Растет спрос на гостиницы для кошек и собак в Саратове
Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступил экспертом очередного мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти области в Instagram
Панков: Если подрядчик работает некачественно, это должны обосновать специалисты
Эксгибиционист подкарауливал детей на улицах Саратова
Двое детей спасли жильцов дома на Рабочей от пожара
Саратовскую облдуму могут закрыть на карантин из-за коронавируса