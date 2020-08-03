В Заводском районе пенсионеру переломали ребра из-за «воровских звезд»
В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — ранее судимый 39-летний местный житель.
Следствие считает, что днем 19 мая он распивал алкоголь в компании двух мужчин и своей жены в доме на 5-м Токмаковском тупике. Источник «КП-Саратов» сообщил, что причиной конфликта стали татуировки. «Воровские звезды» на коленях обвиняемого вызвали вопросы у одного из собутыльников — 67-летнего мужчины. Он потребовал доказать право носить такие «авторитетные изображения».
Выяснилось, что обладатель татуировок, уже посидевший в тюрьме, «за наколки отвечал» и сомнение в его авторитете привело его в ярость. Сперва он не менее шести раз ударил пенсионера кулаками по голове и два раза ногой в грудь и живот. Потерпевший попробовал защититься ножом, но соперник выхватил оружие и ранил его в грудь и голову. А потом снова принялся добивать руками и ногами.
После этого он с женой ушли из квартиры, но впоследствии женщина вернулась и увидела, что пенсионер умирает. Она попросила помощи у соседей, и те вызвали врачей. Пострадавший был госпитализирован, но скончался 23 мая. Причиной смерти стала тупая травма груди, множественные двусторонние переломы ребер и грудины.
Сейчас мужчина арестован, но свою вину отрицает. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU