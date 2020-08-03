В Нечаевке отменили карантин из-за бешеной собаки

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:19:09+03:00

Ограничения были введены в конце мая

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В селе Нечаевка Воскресенского района Саратовской области с 29 июля отменили карантин.

Об этом говорится в соответствующем постановлении за подписью главы региона Валерия Радаева.

Напомним, ограничения были установлены 27 мая из-за бешеной собаки в личном подсобном хозяйстве на Терешной улице, 18. Теперь очаг заболевания ликвидирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU