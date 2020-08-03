В Саратовской области 526 летних лагерей готовы к приему детей
В Саратовской области к приему детей готовы 526 летних лагерей с дневным и постоянным пребыванием.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требований к отдыху и оздоровлению детей.
Там была проведена дератизация и борьба с клещами. Аттестация должностных лиц прошла в заочной форме.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что лагеря смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Сейчас Саратовская область находится на первом.
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ИСТОЧНИК KP.RU