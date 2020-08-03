В Саратовской области 526 летних лагерей готовы к приему детей

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:02:16+03:00

Летние лагеря откроются не раньше, чем на третьем этапе снятия ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но открыться они не могут

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В Саратовской области к приему детей готовы 526 летних лагерей с дневным и постоянным пребыванием.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требований к отдыху и оздоровлению детей.

Там была проведена дератизация и борьба с клещами. Аттестация должностных лиц прошла в заочной форме.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что лагеря смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Сейчас Саратовская область находится на первом.

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ИСТОЧНИК KP.RU