Охотникам разрешат убить больше косуль и оленей в Саратовской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:01:36+03:00

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В Саратовской области выросли объемы добычи охотничьих зверей.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, это касается благородных оленей и косуль сибирских.

Лимиты добычи на них установлены в размере: благородный олень — 109 особей, косуля сибирская — 1 250 голов.

Кроме того, можно будет убить 289 лосей, 117 пятнистых оленей и 131 барсука.

Охота на лося, оленей и косуль начнется 1 октября, на барсука — с 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU