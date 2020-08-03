Охотникам разрешат убить больше косуль и оленей в Саратовской области
В Саратовской области выросли объемы добычи охотничьих зверей.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, это касается благородных оленей и косуль сибирских.
Лимиты добычи на них установлены в размере: благородный олень — 109 особей, косуля сибирская — 1 250 голов.
Кроме того, можно будет убить 289 лосей, 117 пятнистых оленей и 131 барсука.
Охота на лося, оленей и косуль начнется 1 октября, на барсука — с 15 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU