Жителей Саратовской области предупреждают о ливнях

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:30:34+03:00

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В Левобережье Саратовской области ожидаются сильные дожди.

- По региону ночью и днем 4 августа пройдут порывы ветра 15–20 м/с и гроза, где ветер усилится еще больше, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

При этом в Саратове днем дождей не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU