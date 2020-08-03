Жителей Саратовской области предупреждают о ливнях
Усилится ветер
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В Левобережье Саратовской области ожидаются сильные дожди.
- По региону ночью и днем 4 августа пройдут порывы ветра 15–20 м/с и гроза, где ветер усилится еще больше, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
При этом в Саратове днем дождей не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU