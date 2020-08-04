Сегодня в Саратове будет гроза и сильный ветер

4 Авг. 2020 2020-08-03T13:25:09+03:00

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В Саратове сегодня, 4 августа, погода будет не дождливой, но с грозами.

- Ветер подует с севера со скоростью 5–10 м/с и порывами 15–20 м/с, при грозе он будет шквалистым, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

При этом в отдельных районах Левобережья пройдут сильные дожди.

Температура днем поднимется до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU