Сегодня в Саратове будет гроза и сильный ветер
Дождя днем не ожидается
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В Саратове сегодня, 4 августа, погода будет не дождливой, но с грозами.
- Ветер подует с севера со скоростью 5–10 м/с и порывами 15–20 м/с, при грозе он будет шквалистым, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
При этом в отдельных районах Левобережья пройдут сильные дожди.
Температура днем поднимется до +23…+25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU