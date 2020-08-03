Растет спрос на гостиницы для кошек и собак в Саратове

В Саратове растет спрос на услуги гостиниц для домашних питомцев и передержку.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Авито», по сравнению с первым кварталом 2020 года, он вырос в 6,5 раз. Причина такого ажиотажа — начало сезона отпусков и частичное снятие ограничений.

При этом рост наблюдается не только в динамике с январем — мартом, но и в сравнении с июлем 2019 года — на 1%.

Увеличилось и число предложений — на 62% за квартал и на 11% — по сравнению с прошлым годом. Это влечет за собой снижение цен. Например, средняя стоимость дневного ухода за питомцев составляет 277 рублей в сутки, что на 2% ниже, чем год назад. По России цена составляет порядка 507 рублей в сутки.

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