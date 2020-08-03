Эксгибиционист подкарауливал детей на улицах Саратова

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Вынесен приговор педофилу из Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 45-летний мужчина признан виновным в развратных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Утром 7 февраля он заметил у дома на 1-м Топольчанском проезде 15-летнюю девочку, которая шла из школы. Мужчина встал на пути подростка и совершил развратные действия. После этого она рассказала о случившемся маме.

В тот же день мужчина повторил свое преступление на улице Еремина. Там его жертвой стала девятилетняя девочка. В СКР отметили, что при совершении действий сексуального характера злоумышленник не применял силу, так как знал что ребенок все равно не сможет дать отпор.

Из источника в правоохранительных органах стало известно, что мужчина занимался эксгибиционизмом.

Задержать подозреваемого удалось по приметам. Обе девочки его опознали.

Свою вину мужчина не признал, суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет и 15 дней, а также ограничил свободу на год. Приговор не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU