2020-08-03T12:59:54+03:00
Происшествия

Эксгибиционист подкарауливал детей на улицах Саратова

Вынесен приговор
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор педофилу из Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 45-летний мужчина признан виновным в развратных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Утром 7 февраля он заметил у дома на 1-м Топольчанском проезде 15-летнюю девочку, которая шла из школы. Мужчина встал на пути подростка и совершил развратные действия. После этого она рассказала о случившемся маме.

В тот же день мужчина повторил свое преступление на улице Еремина. Там его жертвой стала девятилетняя девочка. В СКР отметили, что при совершении действий сексуального характера злоумышленник не применял силу, так как знал что ребенок все равно не сможет дать отпор.

Из источника в правоохранительных органах стало известно, что мужчина занимался эксгибиционизмом.

Задержать подозреваемого удалось по приметам. Обе девочки его опознали.

Свою вину мужчина не признал, суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет и 15 дней, а также ограничил свободу на год. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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