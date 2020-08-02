МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
Также ожидается сильный ветер
Изменить размер текста:
Завтра, 3 июля, в Саратовской области ожидается гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, при этом порывы ветра достигнут 15-17 м/с.
До 3 августа в регионе сохранится высокая пожарная опасность, пятого класса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU