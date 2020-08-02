2020-08-02T18:23:18+03:00
Общество

МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе

Также ожидается сильный ветер
Дарья Вострикова
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Завтра, 3 июля, в Саратовской области ожидается гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, при этом порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

До 3 августа в регионе сохранится высокая пожарная опасность, пятого класса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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