В Саратове сносят торговые ряды у Крытого рынка
Сегодня, 2 августа, пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей Досков рассказал о сносе ларьков в торговых рядах у Крытого рынка.
В доказательство своих слов он опубликовал снимки в группе «Типичный Саратов».
- Только бы не вернулись, только бы не вернулись, — написала Юлия Брусенко.
- Спешу огорчить, мы уже тут, — ответил ей Арсен Хасов.
В ответ на обвинения за устраивание «грязного базара» мужчина ответил, что «терять клиентов,которые накапливались в течении всей работы крытого рынка,мы не собираемся.И подмечу,люди которые занимаются торговлей,имеют такой доход,который людям за полгода не удаётся накопить».
Дискуссия продолжалась и дальше, обрастая своими последователями в каждом из мнений.
Некоторые горожане решили не спорить, а поинтересоваться, что же будет на месте рядов. Пока точного ответа на этот вопрос нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU