В Саратове сносят торговые ряды у Крытого рынка

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:42:55+03:00

В соцсетях завязался оживленным спор о надобности этого

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Сегодня, 2 августа, пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей Досков рассказал о сносе ларьков в торговых рядах у Крытого рынка.

В доказательство своих слов он опубликовал снимки в группе «Типичный Саратов».

- Только бы не вернулись, только бы не вернулись, — написала Юлия Брусенко.

- Спешу огорчить, мы уже тут, — ответил ей Арсен Хасов.

В ответ на обвинения за устраивание «грязного базара» мужчина ответил, что «терять клиентов,которые накапливались в течении всей работы крытого рынка,мы не собираемся.И подмечу,люди которые занимаются торговлей,имеют такой доход,который людям за полгода не удаётся накопить».

Дискуссия продолжалась и дальше, обрастая своими последователями в каждом из мнений.

Некоторые горожане решили не спорить, а поинтересоваться, что же будет на месте рядов. Пока точного ответа на этот вопрос нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU