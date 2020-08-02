Мужчина утонул на пляже в Увеке
Тело вынули спасатели
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Сегодня, 2 августа, сотрудники облспаса обнаружили труп мужчины в камышах на пляже в Увеке.
По данным портала «ЧП Саратов», они передали утонувшего полицейским и следователям.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU