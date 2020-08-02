Под Саратовом водитель ВАЗа погиб после столкновения с КамАЗом

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:00:48+03:00

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Водитель ВАЗа скончался после столкновения с КамАЗом

Сегодня, 2 августа, в 15:15 на 1 км трассе к селу Терса от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в вольском УГИБДД, столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 26-летнего мужчины и КамАЗ, за рулем которого был 28-летний водитель.

Из-за полученных травм младший из них скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU