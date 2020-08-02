Мошенники оставили саратовцев без полмиллиона рублей

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:36:22+03:00

Их жертвами стали два местных жителя

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Очередными жертвами мошенников стали двое жителей Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 70-летней гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Он предложил обезопасить свои деньги от злоумышленников, которые уже собираются похитить сбережения.

Для этого нужно перечислить средства на указанный им счет, так пенсионерка и поступила. После перевода 348,5 тыс. рублей в трубке почему-то замолчали.

Такой же «работник» набрал номер 37-летнего местного жителя. Ситуация повторилась, только отправлять деньги нужно было на телефонные номера.

После четырех отправлений на сумму 190 тыс. рублей собеседница пропала.

Тогда граждане поняли, что их обманули, и пошли в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU