Саратовский легкоатлет пришел десятым на Московском полумарафоне
Состязания прошли сегодня
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Сегодня, 2 августа, легкоатлет из Саратова Олег Григорьев пришел десятым на Московском полумарафоне.
Дистанцию в 21 км он завершил за час, семь минут и 16 секунд.
Напомним, он что он выиграл московский полумарафон-2016, брал серебро на забеге в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU