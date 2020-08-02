Саратовский легкоатлет пришел десятым на Московском полумарафоне

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:03:47+03:00

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Сегодня, 2 августа, легкоатлет из Саратова Олег Григорьев пришел десятым на Московском полумарафоне.

Дистанцию в 21 км он завершил за час, семь минут и 16 секунд.

Напомним, он что он выиграл московский полумарафон-2016, брал серебро на забеге в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU