2 Авг. 2020 2020-08-02T13:34:50+03:00

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Сегодня, 2 августа, без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попали: Чемодурова 9, 11, 13, а также Лебедева-Кумача 65/8 – 77, 72,74,78.

Воду обещают вернуть до 20:00, по окончанию работ коммунальщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU