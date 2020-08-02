Без воды остались две улицы в Ленинском районе
водоснабжение обещают вернуть к 20:00
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Сегодня, 2 августа, без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попали: Чемодурова 9, 11, 13, а также Лебедева-Кумача 65/8 – 77, 72,74,78.
Воду обещают вернуть до 20:00, по окончанию работ коммунальщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU