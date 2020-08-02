2020-08-02T13:34:50+03:00
Общество

Без воды остались две улицы в Ленинском районе

водоснабжение обещают вернуть к 20:00
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 августа, без воды остались две улицы в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попали: Чемодурова 9, 11, 13, а также Лебедева-Кумача 65/8 – 77, 72,74,78.

Воду обещают вернуть до 20:00, по окончанию работ коммунальщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники оставили саратовцев без полмиллиона рублей
В Заводском районе Саратова рухнуло ЦТП
Саратовский легкоатлет пришел десятым на Московском полумарафоне
Без воды остались две улицы в Ленинском районе
Под Саратовом женщина заплатит 1 тыс. рублей за обзывательство проституткой
Без воды до утра остались жители Ленинского района
Под Саратовом опрокинулся КамАЗ с арбузами
В Саратовской области от коронавируса скончался 58-летний мужчина
Под Саратовом двое пострадали в столкновении Renault Sandero и КамАЗа
В Саратовской области от коронавируса скончался 60-й пациент
В Саратовской области отмечают день ВДВ
В саратовском фестивале поучаствуют мастера из Словакии и Швейцарии
В Саратове закроют проезд по двум улицам
«Сняли асфальт и исчезли»: Саратовцы пожаловались Володину на ремонт дорог
Под Саратовом ВАЗ кувыркнулся в кювет: пострадала женщина
В Саратове две легковушки мешают коммунальщикам начать работы
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 95 человек
Саратовец катался во время потопа на сапборде
В Саратове рецидивист украл с автобазы запчасти от автобусов
Воскресенье в Саратове будет пасмурным
До утра отключена вода на четырех улицах Ленинского района
Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении грузовика с легковушкой под Вольском
Ливень смыл в Волгу нефтепродукты в районе Улешей
Дома на проспекте Энтузиастов остались без воды
Больше половины вышедших на свободу саратовцев вновь совершили преступление