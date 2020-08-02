Под Саратовом женщина заплатит 1 тыс. рублей за обзывательство проституткой
Суд признал 30-летнюю жительницу Ершовского района виновной в оскорблении.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что вечером 24 апреля в квартире одного из домов на Молодежной улице в поселке Новосельский она выругалась в адрес 30-летней гражданки. Обвиняемая причислила ее к женщинам с низкой социальной ответственностью.
За свой острый язык женщина отдаст тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU