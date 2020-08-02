Без воды до утра остались жители Ленинского района

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:57:06+03:00

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Сегодня, 2 августа, без воды остались жители улицы Ломоносова 5 и 5а, 1-й Прокатной 1а, 2а, 3, 2-й Прокатной 2-8, Зеркальной 2-4 в Саратове.

Об отключении в Ленинском районе «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Воду обещают вернуть к 6:00 3 августа, по окончанию работ коммунальщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU