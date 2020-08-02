Без воды до утра остались жители Ленинского района
Идут работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Сегодня, 2 августа, без воды остались жители улицы Ломоносова 5 и 5а, 1-й Прокатной 1а, 2а, 3, 2-й Прокатной 2-8, Зеркальной 2-4 в Саратове.
Об отключении в Ленинском районе «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Воду обещают вернуть к 6:00 3 августа, по окончанию работ коммунальщиков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU