Под Саратовом опрокинулся КамАЗ с арбузами

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:53:39+03:00

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Вчера, 1 августа, в 22:00 в районе Клещевки на трассе, ведущей из Сызрани в Волгоград, 52-летний водитель КамАЗа с полуприцепом опрокинулся.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина ехал по мокрой дороге.

В результате аварии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU