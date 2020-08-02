Под Саратовом опрокинулся КамАЗ с арбузами
Водитель ехал по мокрой дороге
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Вчера, 1 августа, в 22:00 в районе Клещевки на трассе, ведущей из Сызрани в Волгоград, 52-летний водитель КамАЗа с полуприцепом опрокинулся.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина ехал по мокрой дороге.
В результате аварии никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU