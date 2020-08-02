Под Саратовом двое пострадали в столкновении Renault Sandero и КамАЗа

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:29:14+03:00

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Сегодня, 2 августа, в 3:00 на 581 км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов в Татищевском районе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 43-летняя женщина за рулем Renault Sandero влетела в стоящий КамАЗ под управлением 27-летнего мужчины.

В результате аварии водительницу и 48-летнего пассажира из этой машины госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU