В Саратовской области отмечают день ВДВ
В России, в том числе и Саратовской области 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск.
Его учредили как памятный указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
Обычно в этот день проходят праздничные мероприятия с показательными выступлениями, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов и работой полевой кухни.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU