В Саратовской области отмечают день ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:51:17+03:00

Официально день рождения ВДВ считается с 1930 года

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В России, в том числе и Саратовской области 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск.

Его учредили как памятный указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

Обычно в этот день проходят праздничные мероприятия с показательными выступлениями, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов и работой полевой кухни.

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ИСТОЧНИК KP.RU