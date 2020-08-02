В Саратове закроют проезд по двум улицам
Там будут работать энергетики
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Сегодня, 2 августа, в Саратове до 19:00 будет закрыт проезд по улице Рахова на участке между Вавилова и Большой Казачьей в сторону Московской и Большой Казачьей между Чапаева и Рахова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения связаны с работами энергетиков.
На месте ремонта поставят знаки и ограждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU