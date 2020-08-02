2020-08-02T10:34:23+03:00
Общество

В Саратове закроют проезд по двум улицам

Там будут работать энергетики
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 августа, в Саратове до 19:00 будет закрыт проезд по улице Рахова на участке между Вавилова и Большой Казачьей в сторону Московской и Большой Казачьей между Чапаева и Рахова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения связаны с работами энергетиков.

На месте ремонта поставят знаки и ограждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24