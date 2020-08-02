«Сняли асфальт и исчезли»: Саратовцы пожаловались Володину на ремонт дорог
Сегодня, 2 августа, в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина в соцсети Instagram появилось обращение от жителей Заводского района Саратова.
Граждане пишут, что на 8-м Динамовском проезде, Южно-Зеленой, Миллеровской, Огородной улице подрядчики сняли асфальт на тротуаре и потом перестали являться на объекты.
В итоге горожане вынуждены ходить там же, где ездят машины.
На эти участки были заключены контракты с «СМУ-3 «СаратовАвтодор».
Руководитель общественнои приемнои Вячеслава Володина Татьяна Ерохина обратилась в прокуратуру с просьбои проанализировать исполнение проекта по ремонту тротуаров и работу подрядных организации .
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ИСТОЧНИК KP.RU