2020-08-02T09:56:56+03:00
Происшествия

Под Саратовом ВАЗ кувыркнулся в кювет: пострадала женщина

По словам очевидцев, водитель был пьян
Дарья Вострикова
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Водитель ВАЗ-2106 улетел в кювет и опрокинулся у Клещевки.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка авто. Прибывшие на место аварии медики ЦМК оказали ей помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Очевидцы сообщают, что водитель был подшофе.

На месте также работали сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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