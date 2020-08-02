Под Саратовом ВАЗ кувыркнулся в кювет: пострадала женщина
Водитель ВАЗ-2106 улетел в кювет и опрокинулся у Клещевки.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка авто. Прибывшие на место аварии медики ЦМК оказали ей помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Очевидцы сообщают, что водитель был подшофе.
На месте также работали сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU