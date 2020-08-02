В Саратове две легковушки мешают коммунальщикам начать работы
Машины стоят на улице Чайковского
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Сегодня, 2 августа, коммунальщики не могут начать работы на водопроводе, расположенном на улице Чайковского, 14 в Саратове из-за припаркованных автомобилей.
Речь идет о Lada с госномером а830нм164 и Ford – а635ан164.
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Всех, кто что-либо знает о владельцах машин, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру телефона 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU