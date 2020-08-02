Саратовец катался во время потопа на сапборде
Сильный ливень вчера, 1 августа, привел не только к остановкам общественного транспорта в Саратове, но и стал причиной для юмора.
В паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Иван Шепелев разместил видео, где он на сапборде — доске для серфинга, бороздит просторы улицы Шехурдина.
- Как хорошо, что не сделали ливневки в городе, возможность покататься на сапе, — подчеркнул молодой человек.
Напомним, мэр города обещал, что эти коммуникации будут строить несколько лет.
Иван в шутку предлагал прохожим прокатиться на доске и поблагодарил в конце записи всех за поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU