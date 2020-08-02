В Саратове рецидивист украл с автобазы запчасти от автобусов
Полиция Заводского района раскрыла кражу с автобазы на улице Хомяковой в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 30 марта до 4 августа неизвестный унес запчасти из цветного и черного металла от автобусов марки MAN и Mercedes.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист. Выяснилось, что он сдал чужое имущество в пункт приема лома металла.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU