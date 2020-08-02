Воскресенье в Саратове будет пасмурным

2 Авг. 2020 2020-08-01T22:15:18+03:00

В Саратове будет пасмурно Фото: Екатерина Семенова

Но дождя не ожидается

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В воскресенье, 2 августа, в Саратове и по области сохранится преимущественно пасмурная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, по прогнозу Гидрометцентра кратковременные ливни пройдут местами. В областном центре дождя не ожидается.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU