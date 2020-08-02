Воскресенье в Саратове будет пасмурным
В воскресенье, 2 августа, в Саратове и по области сохранится преимущественно пасмурная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, по прогнозу Гидрометцентра кратковременные ливни пройдут местами. В областном центре дождя не ожидается.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU