Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении грузовика с легковушкой под Вольском
На 190-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе в ДТП пострадал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 14:55.
По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом превысил скорость. Грузовик наехал на иномарку Mazda 323 под управлением 27-летнего мужчины.
Медицинская помощь потребовалась четырехлетней пассажирке легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU