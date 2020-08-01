Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении грузовика с легковушкой под Вольском

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:50:21+03:00

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На 190-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе в ДТП пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 14:55.

По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом превысил скорость. Грузовик наехал на иномарку Mazda 323 под управлением 27-летнего мужчины.

Медицинская помощь потребовалась четырехлетней пассажирке легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU