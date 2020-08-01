Ливень смыл в Волгу нефтепродукты в районе Улешей

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:44:35+03:00

Нефтепродукты могло смыть в Волгу со стоками. Фото Саратовской областной службы спасения

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На Волге обнаружено нефтяное пятно.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, начата операция по его сбору и ликвидации с помощью сорбирующих веществ.

Пятно появилось в районе лодочных баз вблизи поселка Улеши Заводского района Саратова. На место прибыли представители администрации района, спасатели, специалисты МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793868" frameborder="0"></iframe> Началась операция по ликвидации нефтепродуктов на Волге.Видео Саратовской областной службы спасения

Площадь пятна примерно 10х50 метров вдоль береговой линии. Предположительно, маслянистое вещество попало в реку вместе с ливневой водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793867" frameborder="0"></iframe> Маслянистые разводы появились на Волге в районе Улешей.Видео Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU