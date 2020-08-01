2020-08-01T17:44:35+03:00
Происшествия

Ливень смыл в Волгу нефтепродукты в районе Улешей

Идет операция по очистке Волги [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Нефтепродукты могло смыть в Волгу со стоками. Фото Саратовской областной службы спасенияНефтепродукты могло смыть в Волгу со стоками. Фото Саратовской областной службы спасения
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На Волге обнаружено нефтяное пятно.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, начата операция по его сбору и ликвидации с помощью сорбирующих веществ.

Пятно появилось в районе лодочных баз вблизи поселка Улеши Заводского района Саратова. На место прибыли представители администрации района, спасатели, специалисты МЧС.

Началась операция по ликвидации нефтепродуктов на Волге.Видео Саратовской областной службы спасения

Площадь пятна примерно 10х50 метров вдоль береговой линии. Предположительно, маслянистое вещество попало в реку вместе с ливневой водой.

Маслянистые разводы появились на Волге в районе Улешей.Видео Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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