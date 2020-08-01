Больше половины вышедших на свободу саратовцев вновь совершили преступление

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:27:01+03:00

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В прокуратуре Саратовской области проанализировали криминальную статистику за первое полугодие.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за этот период был выявлено 5 873 преступников.

Из них 14% — это женщины. Еще 139 человек — подростки. В основном несовершеннолетние занимаются кражами — 70 случаев. На их счету также 21 угон и 18 грабежей. Кроме того, три подростка причинили тяжкий вред здоровью вплоть до смерти.

Больше половины, 62,3% или 3 656 выявленных преступников, ранее уже имели судимость. Причем у 34,2% она не была погашена. Рецидивистов среди них 1 024 человека.

Значительное число преступлений совершается в нетрезвом виде — 41% выявленных злоумышленников. Еще 0,7% находятся в этот момент под действием наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU