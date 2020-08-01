Ленинский район Саратова больше всего пострадал от ливня

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове коммунальные службы начали устранять последствия ливня.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, больше всего от обильных осадков пострадал Ленинском район города. Напомним, дороги там традиционно затапливает водой.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил обеспечить беспрепятственный проезд по улицам, для этого будут задействованы все ресурсы.

Сообщить о затоплении можно можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659, а также позвонив на горячую линию МУП «Водосток»: 22-89-09; 39-00-17; 39-00-18; 39-00-19.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU