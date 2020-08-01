2020-08-01T15:19:32+03:00
Происшествия

Ленинский район Саратова больше всего пострадал от ливня

Жителей просят сообщать о местах затопления
Екатерина Семенова
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В Саратове коммунальные службы начали устранять последствия ливня.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, больше всего от обильных осадков пострадал Ленинском район города. Напомним, дороги там традиционно затапливает водой.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил обеспечить беспрепятственный проезд по улицам, для этого будут задействованы все ресурсы.

Сообщить о затоплении можно можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659, а также позвонив на горячую линию МУП «Водосток»: 22-89-09; 39-00-17; 39-00-18; 39-00-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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