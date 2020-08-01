Лихач погиб на трассе под Вольском
На трассе в Вольском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Вольского района, авария произошла около 14:15 на 1-м километре автодороги Вольск — Черкасское.
По предварительной версии, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с трассы. Водитель скончался на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU