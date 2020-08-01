Лихач погиб на трассе под Вольском

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:12:12+03:00

Водитель превысил скорость и не справился с управлением

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На трассе в Вольском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Вольского района, авария произошла около 14:15 на 1-м километре автодороги Вольск — Черкасское.

По предварительной версии, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с трассы. Водитель скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU