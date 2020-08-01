Саратов присоединился в Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ»
Саратовцев приглашают на «Забег.РФ».
Всероссийский полумарафон пройдет 2 августа, это событие впервые состоится в нашем регионе.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в связи с ограничительными мерами, в Саратовской области забег пройдет в формате онлайн 2.0, что означает возможность выбора места проведения: дома или на улице. Главное — зафиксировать результат на беговой дорожке, спортивных часах или через специальное приложение.
Результат следует предоставить в пункт выдачи стартовых пакетов — около стадиона «Локомотив».
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ИСТОЧНИК KP.RU