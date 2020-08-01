Ливень в Саратове парализовал движение трамваев и троллейбусов

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:49:09+03:00

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В Саратове из-за ливня возникли проблемы с общественным транспортом.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», несколько маршрутов встали по техническим причинам.

У трамвая №11 сломался пантограф на остановке «улица Жуковского». Движение стоит в сторону 6-го квартала, вагону идут только до Осипова.

Трамваи №8 стоят на остановке «1-й просяной проезд» из-за обесточки.

Троллейбусы №5, 10 и 11 стоят из-за затопления проезжей части. Проблемы возникли в районе остановок «6-я Дачная» и «Стрелка».

Напомним, ливни в Саратове традиционно приводят к затоплению проезжей части. Причина — плохая работа ливневой канализации в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU