Ливень в Саратове парализовал движение трамваев и троллейбусов
В Саратове из-за ливня возникли проблемы с общественным транспортом.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», несколько маршрутов встали по техническим причинам.
У трамвая №11 сломался пантограф на остановке «улица Жуковского». Движение стоит в сторону 6-го квартала, вагону идут только до Осипова.
Трамваи №8 стоят на остановке «1-й просяной проезд» из-за обесточки.
Троллейбусы №5, 10 и 11 стоят из-за затопления проезжей части. Проблемы возникли в районе остановок «6-я Дачная» и «Стрелка».
Напомним, ливни в Саратове традиционно приводят к затоплению проезжей части. Причина — плохая работа ливневой канализации в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU