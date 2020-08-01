На Зеленом острове утонул отдыхающий

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:56:55+03:00

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В Волге под Саратовом утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело утром 1 августа обнаружили охранники лодочной базы «Нептун» на Зеленом острове.

Очевидцы вызвали областную службу спасения, водолазы достали труп из воды и передали сотрудникам полиции и СУ СКР.

Установлено, что погибший — 48-летний местный житель. Мужчина не в первый раз приезжал на остров на теплоходе, чтобы отдохнуть.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, предварительно установлено, что он погиб около недели назад.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU