2020-08-01T11:27:33+03:00
Общество

Радаев обрушился с критикой на ход работ по реконструкции цирка в Саратове

За неделю почти ничего не было сделано
Екатерина Семенова
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Идет реконструкция саратовского циркаИдет реконструкция саратовского циркаФото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен темпами работ по реконструкции цирка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он осмотрел объект 31 июля и отметил, что за неделю с момента прошлого визита, работы почти не продвинулись.

- Контроль недостаточный. На арене ничего не сделано, часть отделочного материала не пришла, чистовые работы не начались. Ускоряйтесь, займитесь объектом ответственно, — заявил он.

Также Радаев раскритиковал темпы раб на улице Чапаева, перед зданием цирка. Там идет укладка плитки и начался завоз грунта для сквера.

Работы в сквере должны быть завершены к 8 августа Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Работы в сквере должны быть завершены к 8 августаФото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

- За неделю практически никуда не продвинулись, хотя погода благоприятная для работ. Нет ни одного завершенного участка, объемы не исполняются. Что мешало завезти весь грунт и начать озеленение в сквере братьев Никитиных? Работы у подрядчика организованы плохо, нет контроля со стороны Минстроя и города. Должен быть принципиальный подход и ответственность перед жителями. Пока этого, к сожалению, не чувствуется. В понедельник доложите, как организованы работы, сколько дополнительно привлечено рабочих, — потребовал губернатор.

Подрядчик сказал, что сквер будет полностью готов к 8 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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