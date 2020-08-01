Грабитель магазина в Энгельсе попал на камеру наблюдения

Грабеж магазина в Энгельсе удалось раскрыть по видео с камеры наблюдения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением о преступлении в полицию обратился начальник службы безопасности магазина.

29 июля неизвестный мужчина открыто похитил из магазина в Энгельсе-1 товар на сумму 2,9 тыс. рублей. Его действия попали на камеру, и полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина, который находится под следствием в настоящее время.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.